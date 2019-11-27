72% трудоспособных жителей России допускают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат. Такие данные предоставил сервис "Работа.ру" на основе совместного исследования с НПФ "Сбербанка". 27% опрошенных заявили, что "вероятно смогут" перейти на фриланс.
Только 8% респондентов заявили, что категорически против перехода на фриланс. Гендиректор НПФ "Сбербанка" Александр Зарецкий считает, что такие результаты неудивительны, поскольку в современной экономике формы занятости становятся более гибкими. Зарецкий предположил, что через 10-20 лет около 60% трудоспособного населения планеты будут работать на фрилансе.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.