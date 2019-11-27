Менее 30% россиян отказались переходить на фриланс

72% трудоспособных жителей России допускают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат. Такие данные предоставил сервис "Работа.ру" на основе совместного исследования с НПФ "Сбербанка". 27% опрошенных заявили, что "вероятно смогут" перейти на фриланс.

Только 8% респондентов заявили, что категорически против перехода на фриланс. Гендиректор НПФ "Сбербанка" Александр Зарецкий считает, что такие результаты неудивительны, поскольку в современной экономике формы занятости становятся более гибкими. Зарецкий предположил, что через 10-20 лет около 60% трудоспособного населения планеты будут работать на фрилансе.