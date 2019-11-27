В Госдуме заинтересовались идеей сделать 31 декабря выходным днем

Руководитель парламентской фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуме заинтересовались идеей сделать 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, с такой инициативой выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава Томской области пояснил, что к нему обратились жительницы его региона. Они утверждают, что им приходиться взваливать на себя все новогодние клопоты, а также выполнять рабочие обязанности в этот день.

"Мы поддерживаем идею о том, чтобы 31 декабря стал выходным днём. Соответствующие поправки необходимо внести в Трудовой кодекс РФ. Но общее количество рабочих дней в году должно остаться неизменным, поскольку каждый нерабочий день влияет на экономику страны", - прокомментировал Нилов.