Руководитель парламентской фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуме заинтересовались идеей сделать 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, с такой инициативой выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Глава Томской области пояснил, что к нему обратились жительницы его региона. Они утверждают, что им приходиться взваливать на себя все новогодние клопоты, а также выполнять рабочие обязанности в этот день.
"Мы поддерживаем идею о том, чтобы 31 декабря стал выходным днём. Соответствующие поправки необходимо внести в Трудовой кодекс РФ. Но общее количество рабочих дней в году должно остаться неизменным, поскольку каждый нерабочий день влияет на экономику страны", - прокомментировал Нилов.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.