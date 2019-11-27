Путин: родители были против моих занятий самбо

Президент России Владимир Путин принял участие в съёмках документального фильма "Тренер", посвященного тренеру по дзюдо Анатолию Рахлину. Примечательно, что именно Рахлин был первым тренером российского президента по дзюдо.

Владимир Путин рассказал, что изначально его родители были против, чтобы он занимался дзюдо.

"До какого-то времени всё было нормально, но когда я начал уделять спорту больше времени, родители захотели, чтобы я отказался от дзюдо. Они считали, что это отвлекает меня от школы и я вообще не должен этим заниматься", - пояснил российский лидер.

Президент РФ рассказал, что Анатолий Рахлин помог ему в этой ситуации. Тренер пришел в дом Путиных, чтобы поговорить с родителями и переубедить их. У Рахлина это получилось.