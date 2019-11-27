Роструд предостерег россиян от отдыха 31 декабря

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал о том, как сделать 31 декабря выходным днем. По его словам, работодатели не имеют права изменять производственный календарь, однако они могут предоставить своим сотрудникам дополнительный выходной на последний день 2019 года.

По словам Шкловеца, в этом способе есть подводный камень. Уменьшение количества отработанных часов влечет за собой уменьшение заработной платы. Однако работодатель может издать указ, согласно которому дополнительный выходной день 31 декабря будет подлежать оплате.