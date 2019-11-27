В деле журналистки Прокопьевой появились "секретные свидетели"

Против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, свидетельствую "секретные свидетели". Напомним, против Прокопьевой завели уголовное дело после публикации ее авторской статьи, в которой журналистка якобы оправдывает действия террористов при взрыве в ФСБ Архангельской области.

Журналистка рассказала изданию "Открытые медиа", что один из "секретных свидетелей" как-то связан с радиостанцией "Эхо Москвы в Пскове". Второй, по мнению Прокопьевой, имеет отношение к местному отделению партии "Яблоко". Оба свидетеля обвиняют журналистку в нелюбви к власти, радикальным взглядам и призывам к массовым протестам.