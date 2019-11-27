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Источник Правда.Ру

Более половины жителей России мечтают об эмиграции

Общество

Из России сейчас хотели бы навсегда уехать 53% граждан, возраст которых составляет 18-24 года. Данный показатель достиг максимальных значений с 2009 года. Об этом говорят данные исследования от "Левада-центра".

"Молодежь не воспринимает предлагаемую государством модель развития страны — и при этом их жизнь не так устоялась, как у лиц более старшего возраста. Они ориентированы на глобальные каналы передачи информации, чаще пребывают в трансграничном языковом и культурном пространстве", — пояснил эксперт "Левада-Центра" Степан Гончаров.

В целом, число потенциальных эмигрантов может составлять примерно 21%. Среди материально обеспеченных жителей РФ 28% хотели бы выехать в другую страну на постоянное место жительства. Главная причина, заставляющая задуматься об эмиграции опрошенных всех возрастов, — тревога за будущее детей. Среди других причин уехать из России респонденты также назвали экономическую ситуацию, высокое качество медицинского обслуживания в других государствах и политическую обстановку в РФ. Желающие уехать за границу также говорили о том, что дела в нашей стране развиваются неверном направлении, многие испытывают стыд за то, что происходит в РФ.

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