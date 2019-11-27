Шнуров поспорил об образовании с министром Ольгой Васильевой

26 ноября фронтмен группировки "Ленинград" и по совместительству член Совета по культуре при Госдуме РФ Сергей Шнуров обсудил проблемы современного образования с профильным министром Ольгой Васильевой.

Позиция Шнурова проста и понятна: он считает, что главная проблема образования в том, что в России "нет запроса на образованных людей".

"Я вижу, что общество хочет людей танцующих, веселых, классных. Не образованных. Успешных, непонятно благодаря чему", — сказал он. И добавил, что очень надеется на то, что Россия не станет "страной блогеров", хотя именно к этому молодежь настойчиво подводят.

По мнению музыканта, образование совсем упускает из вида то, что молодым нужен пример. Такой, каким им бы захотелось стать. Чей успех повторить. "Так давайте показывать тех, кто много трудился и многого добился", — предложил Шнуров. В качестве примера он сослался на успешный опыт популяризации рабочих профессий в США. Там примерами выступают Илон Маск и Стив Джобс. Да и кумиры молодежи рассказывают не о том, как они "удачно оказались в нужное время в нужном месте", а о том, кем работали до своего взлета.

Ольга Васильева, в свою очередь напомнила музыканту о том, что в России слово "рабочий" ассоциируется исключительно с "пьяным сварщиком с бутылкой" и надо сначала развеять этот миф, а только потом искать героев времени.

"Так и давайте снимать фильмы не про хоккеистов, а про сварщиков", — парировал Шнуров. И снова министр идею не одобрила, заявив, что стране нужны "высокообразованные и широко интеллектуальные" люди.

Правда, как она планирует таковых воспитывать, учитывая количество претензий к действующим образовательным программам, Ольга Юрьевна не рассказала.

Напомним, что не так давно стали известны результаты экспертизы действующих ФГОС. Подробнее о неутешительных итогах читайте в материале "Правда.ру".