КПРФ: Покупателей обманывают. Нам нужен закон о распродажах

Депутаты думской фракции КПРФ всерьез обеспокоены тем, что в период так называемых распродаж магазины массово обманывают покупателей.
Об этом заявил Олег Лебедев, который предложил Госдуме обсудить разработанным им и его однопартийцами законопроект, устанавливающий требования к распродажам товаров.
Как пояснил парламентарий, снижение цены - самый эффективный способ привлечь покупателей. И, соответственно, в разы повысить продажи. А кое-для кого еще и способ избавиться от «залежалого» товара.
«Поскольку в России нет законодательно закрепленных правил проведения распродаж, продавцы вовсю вводят покупателей в заблуждение. Проще говоря, обманывают», - говорит Лебедев.
Дабы прекратить «порочную практику», считает коммунист, надо четко прописать в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» правила организации и проведения «распродаж». То есть продавец, согласно новому закону (если его утвердит Госдума - прим. «Правда.ру») будет обязан «в доступной форме донести до своих покупателей информацию
А еще покупателю, если он захочет, должны быть предоставлены не только цена конкретного товара до распродажи, но и информация о его средней стоимости в последние полгода.
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