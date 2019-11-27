Новогодние каникулы под угрозой: в Госдуме хотят «урезать» праздники

С инициативой уменьшить количество новогодних выходных выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов, глава комитета по труду и соцполитике.

Парламентарий считает, что нерабочими должны стать только 31 декабря и 1-3 января. А вот 4-8 надо работать, но включить дополнительные 5 дней в ежегодный отпуск.

Нилов говорит, что таким образом можно "угодить и тем, кто не любит затяжные новогодние каникулы, и тем, кто их ждет: 4 — то дня останутся".

При этом Нилов согласен с предложением томского губернатора, одобренного Госдумой, сделать выходным 31 декабря, потому что в этот день "все равно никто не работает - все праздник начинают отмечать", — сказал он.

Кстати, дискуссии относительно того, надо ли работать в последний день уходящего года, начались не вчера.

И если Роструд давно определился с ответом на этот вопрос (как, читайте здесь) и Кремль, как сказал пресс-секретарь президента, с ним согласен, то депутаты и чиновники пока еще в раздумьях.