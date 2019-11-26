Правила маркировки животных могут ввести в России

Министерством сельского хозяйства России до завершения 2019 года планируется внести на рассмотрение Госдумы закон об обязательной идентификации животных при помощи чипов и татуировок. Об этом в беседе с журналистами сообщил руководитель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как объяснили в ведомстве, маркирование — это "нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных либо смешанных (визуального и электронного) средств идентификации".

Указывается, что в список обязательных для регистрации животных войдут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и "другие виды водных животных". Также сюда включат домашнюю птицу, пчел, оленей, лошадей, свиней, ослов, мулов, верблюдов и лошаков.