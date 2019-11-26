Министерством сельского хозяйства России до завершения 2019 года планируется внести на рассмотрение Госдумы закон об обязательной идентификации животных при помощи чипов и татуировок. Об этом в беседе с журналистами сообщил руководитель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Как объяснили в ведомстве, маркирование — это "нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных либо смешанных (визуального и электронного) средств идентификации".
Указывается, что в список обязательных для регистрации животных войдут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и "другие виды водных животных". Также сюда включат домашнюю птицу, пчел, оленей, лошадей, свиней, ослов, мулов, верблюдов и лошаков.
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