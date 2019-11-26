Жительница Москвы заявила в полицию о краже детского горшка

В Москве полицейские расследуют дело о краже детского горшка из машины. Инцидент произошел в столичном районе Хамовники.

Согласно информации АГН "Москва", в отделение обратилась москвичка 1987 года рождения, сообщившая, что неизвестный разбил стекло ее машины марки Volkswagen Tiguan и забрал из салона рюкзак, где находился детский горшок и игрушки. Автомобиль был припаркован на улице Большая Пироговская.

Пострадавшая оценила общую сумму ущерба в три тысячи рублей. В полиции по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье, предполагающей кражу.