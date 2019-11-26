В Москве полицейские расследуют дело о краже детского горшка из машины. Инцидент произошел в столичном районе Хамовники.
Согласно информации АГН "Москва", в отделение обратилась москвичка 1987 года рождения, сообщившая, что неизвестный разбил стекло ее машины марки Volkswagen Tiguan и забрал из салона рюкзак, где находился детский горшок и игрушки. Автомобиль был припаркован на улице Большая Пироговская.
Пострадавшая оценила общую сумму ущерба в три тысячи рублей. В полиции по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье, предполагающей кражу.
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