Условный срок за растрату 115 миллионов получила депутат на Алтае

Ирина Теплова, депутата Заксобра Алтайского края, директор ЗАО "НПК Алтай" судом признана виновной в пособничестве в растрате 115 млн рублей.

Как сообщает издание Сибирь. Реалии со ссылкой на краевой СК, ей в качестве наказания назначен условный срок в 4 года.

Второй фигурант дела, Андрей Литвинов, первый зам Тепловой, тоже условно будет на свободе и заплатит штраф в миллион рублей.

Следователи сумели доказать причастность Литвинова и Тепловой в махинациях с договорами подряда на монтаж оборудования, которые заключал генеральный директор оборонного предприятия центра "Алтай" Александр Жарков. Именно у него "остались" те самые 115 миллионов.

Основной фигурант дела до суда не дожил -покончил с собой в 2016 году.