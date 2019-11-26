Крысы заполонили Магадан: мэр считает проблему неразрешимой

Вернувшийся из отпуска мэр Магадана Юрий Гришан провел брифинг, где в числе поднятых тем сказал и о бедственном положении города в борьбе с грызунами.

Как считает глава города, победить нашествие крыс полностью не получится.

"Роспотребнадзор поставил задачу о проведении дератизации до полного освобождения от грызунов. Но одержать победу над таким полчищем невозможно. Этого в мире еще никому не удавалось. Мы можем говорить только о значительном воздействии, чтобы число крыс в городе поуменьшилось", — заключил Юрий Гришан.

Он также добавил, что дератизация проводится только на принадлежащих муниципалитету объектах. До 1 июля будущего года городские власти должны привести в порядок все мусорные площадки.