Бабушка-наркоторговка из Кемерово проведет 5 лет в колонии

К 5-ти годам колонии общего режима приговорил суд 79-летнюю бабушку из города Кемерово — за попытку продажи наркотических средств в крупном размере. Об этом 26 ноября сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установило расследование, подсудимая попыталась реализовать наркозависимым знакомым героин, который остался после смерти ее сына. Сын пенсионерки, ранее судимый за сбыт наркотиков, после смерти оставил "в наследство" матери крупную партию героина. Общий вес запрещенного вещества — примерно 4 килограмма (3,715 грамма).

Весной текущего года пожилую наркоторговку задержали в процессе операции "Проверочная закупка" сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что пенсионерка находилась во вменяемом состоянии и осознавала характер своих действий.

Судом было учтено раскаяние подсудимой, ее возраст и состояние здоровья. Пенсионерке назначили наказание ниже нижнего предела, установленного статьей УК РФ за такого рода преступление. Бабушка проведет 5 лет в колонии общего режима.