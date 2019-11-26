Школьников Дагестана кормят скудной и опасной едой

Более 1,3 тыс. постановлений о наложении штрафов вынесли в Республике Дагестан за первые три квартала 2019 года в связи с нарушениями в процессе организации питания детей и подростков в школах. Общий размер административных взысканий за указанный период превысил 3,9 млн рублей.

Специалистам удалось выяснить, что в 370 школах столовые используют сырье, не отвечающее требованиям санитарных норм и правил. Не соблюдаются также требования к качеству и безопасности продуктов питания и готовых блюд, условиям их хранения, перевозки и продажи. Также почти везде отмечается высокая изношенность холодильного оборудования.

Кроме этого, игнорируется соблюдение нормативных требований к весу порций готовых изделий, их химическому составу и энергетической ценности, а также к технологическим процессам их приготовления. К работе в пищеблоках допущены сотрудники, не прошедшие полноценный медицинский осмотр и вакцинацию, что является для них обязательным.

Всего за первые 9 месяцев текущего года специалистами было проверено 643 пищеблока в школах Дагестана. Сейчас в Роспотребнадзоре готовят предложения к местному правительству. Они касаются совершенствования системы питания в образовательных учреждениях региона.