Экс-депутат Госдумы: Ельцин мог не дать начаться войне в Чечне

Бывший депутат Государственной Думы Валерий Борщов, вспоминая события 25-летней давности, которые до сих пор кровоточат в памяти россиян, впервые, наверное, сказал о том, что первой чеченской войны могло бы и не быть.

В интервью порталу Лента. ру Борщов рассказал, что той войны не хотел никто, включая тогдашнего главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева. Как вспоминает экс-депутат, российские и чеченские военные вели "по-тихому" неформальные переговоры. И даже достигли некоторого компромисса. Во всяком случае, цитирует Борщова Лента. ру, в определенный момент Дудаев "снял с повестки тезис о выходе из России".

Для окончательной точки нужно было, чтобы Ельцин позвонил лидеру Ичкерии. И, говорит Борщов, депутат Ковалев отправился к президенту, чтобы уговорить того позвонить Дудаеву. "Не время еще", — якобы ответил Ельцин.

Итог той нерешительности и бездействия — годы боевых действий, унесших жизни свыше 5 тысяч российских военных и порядка 80 тысяч мирных жителей.

Напомним, что сегодня, 26 ноября в России день памяти. Годовщина начала первой чеченской войны.