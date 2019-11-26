Сеть «ВКонтакте» лишила семью Шамсутдиновых денежной поддержки

Семья срочника Шамсутдинова лишилась материальной поддержки, которую оказывали сочувствующие солдату, расстрелявшему сослуживцев, пользователи соцсети ВК.

Об этом сообщает портал URA. RU со ссылкой на Шамсутдинова — старшего.

Отец находящегося под следствием парня рассказал журналистам, что соцсеть закрыла несколько групп, созданных в поддержку его сына.

По словам Салима Шамсутдинова, денег через эти группы он получал "достаточно". Сразу после расстрела в воинской части было по 5-6 переводов в день. Потом — поменьше, но 1-2 перечисления в сутки было стабильно. "А когда в интернете группы в поддержку Рамиля, в которых были реквизиты, позакрывали, деньги совсем перестали приходить", — цитирует его слова интернет-издание.

Судя по тому, что с помощью "неравнодушных людей" семье забайкальского стрелка удалось собрать более 700 тысяч рублей, 500 из которых, по словам отца, пошли на оплату услуг адвокатов, решение администрации ВКонтакте серьезно пошатнуло положение Шамсутдиновых.

Кстати, "группы поддержки", основная из которых насчитывала более 6 тысяч подписчиков, заблокированы "за подозрительные сборы на благотворительные нужды" (формулировка ВК).

Напомним, что практически сразу после трагедии, которую устроил солдат — срочник в забайкальской воинской части, убив восьмерых и тяжело ранив (они до сих пор находятся в госпитале и их состояние остается стабильно тяжелым), общество разделилось на два лагеря: одни называли Рамиля Шамсутдинова убийцей, другие — искали оправдания его поступка и считали жертвой. Подробнее об этом читайте в материале "Правда.ру".