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Источник Правда.Ру

Депутаты возвращают пиво на российские стадионы

Общество

Все ведущие футбольные клубы России поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы, сообщает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Депутат является одним из авторов данного законопроекта. В октябре правительство России с незначительными замечаниями одобрило инициативу. Одной из причин такого решения стал положительный опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Свищев, к тому же приводит мнение руководителей клубов и болельщиков о важности возобновления продажи пива на аренах. "Ведь это позволит самим клубам зарабатывать, значит, будут деньги на развитие инфраструктуры, на развитие детского спорта", — считает депутат.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

Темы пиво депутат стадионы законопроект футбольные клубы
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