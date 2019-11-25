Жителям Москвы придется раскошелиться на искусственные елки

Наиболее высокие цены на искусственные елки отмечаются в Москве. Такие данные приводятся на портале News.ru, который ссылается на оператора фискальных данных «Такском».

Что касается средних цен на елки, то в России показатель составил 2464 рубля по данным на конец ноября. В сравнении с тем же периодом минувшего года показатель упал на 30%. Причина падения цен в том, что люди теперь покупают более бюджетные варианты этого новогоднего атрибута.

При этом объемы продаж этой категории продукции выросли на 38%. Наиболее высокие цены на искусственную новогоднюю елку, кроме Москвы, зафиксированы в Нижнем Новгороде и Волгограде. При этом средняя цена новогодних игрушек равняется 213 рублям. Как и в случае с елками, их цена упала, но не так существенно - всего на 2%, а продажи выросли на 28%.