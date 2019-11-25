Священник из Кургана отказался крестить «заразного» ребенка

В Кургане священник РПЦ отказался крестить ребенка с большим родимым пятном на теле, но попросил родителей не рассказывать о произошедшем в соцсетях.

Как рассказала журналистам мать ребенка Мария Хвостанцева, родители пришли в церковь, чтобы узнать о времени проведения таинства, и женщина показала священнику фотоснимок ребенка, который родился с невусом на большей площади кожи.

Священник отказал прихожанке в крещении. Он пояснил, что опасается, не заразен ли ребенок, и добавил, что другие родители могут отреагировать на ситуацию неадекватно. Потом служитель церкви предложил индивидуальное крещение, но отметил, что в этом случае придется заплатить 4 тысячи рублей. Когда женщина написала о произошедшем в соцсетях, ей позвонили и попросили не раскрывать название церкви.

В Курганской епархии РПЦ поведение священника осудили, посчитав такое недопустимым. Пресс-секретарь епархии Михаил Носков сказал, что несмотря на то, что женщина не назвала прихода, епархия постарается разобраться в ситуации и готова помочь матери девочки.