В РФ могут ввести запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

В Госдуме поддержали предложение о запрете на продажу алкоголя в новогоднюю неделю.

Региональные власти имеют полное право самостоятельно устанавливать и время продажи алкоголя, и временный мораторий на его продажу, заявил первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов.

Авторами данной инициативы стали власти Башкортостана, там планируется ввести ограничение на продажу алкогольной продукции в новогодний период.

Так, нельзя будет приобрести алкоголь 3 января, а в период с 4 по 6 января продажа алкоголя будет разрешена только с 10:00 до 14:00.

Госдума поддержала данную инициативу, поэтому такие ограничения могут ввести во всех регионах РФ.