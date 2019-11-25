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В РФ могут ввести запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

Общество

В Госдуме поддержали предложение о запрете на продажу алкоголя в новогоднюю неделю.

Региональные власти имеют полное право самостоятельно устанавливать и время продажи алкоголя, и временный мораторий на его продажу, заявил первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов.

Авторами данной инициативы стали власти Башкортостана, там планируется ввести ограничение на продажу алкогольной продукции в новогодний период. 

Так, нельзя будет приобрести алкоголь 3 января, а в период с 4 по 6 января продажа алкоголя будет разрешена только с 10:00 до 14:00.

Госдума поддержала данную инициативу, поэтому такие ограничения могут ввести во всех регионах РФ.

госдума алкоголь новый год новогодние праздники
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