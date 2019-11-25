В Госдуме поддержали предложение о запрете на продажу алкоголя в новогоднюю неделю.
Региональные власти имеют полное право самостоятельно устанавливать и время продажи алкоголя, и временный мораторий на его продажу, заявил первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов.
Авторами данной инициативы стали власти Башкортостана, там планируется ввести ограничение на продажу алкогольной продукции в новогодний период.
Так, нельзя будет приобрести алкоголь 3 января, а в период с 4 по 6 января продажа алкоголя будет разрешена только с 10:00 до 14:00.
Госдума поддержала данную инициативу, поэтому такие ограничения могут ввести во всех регионах РФ.
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