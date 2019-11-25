Свыше 33 млн жителей России узнали о своем ВИЧ-статусе в 2019 году

Более 33 миллионов россиян в 2019 году прошли тестирование на ВИЧ и узнали свой ВИЧ-статус. Об этом рассказала руководитель Минздрава РФ Вероника Скворцова в ходе V Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Она отметила, передает ИА Росбалт, что на будущий год власти поставили "серьезную задачу" по охвату тестированием 90% населения, как это рекомендовали в ООН. По словам Скворцовой, ранее ООН ставила задачу выйти на 90%-ю выявляемость ВИЧ-инфекции и охват больных лечением. В настоящее время 32 региона РФ имеют охват свыше 70%, три региона — больше 80%.

Также Скворцова добавила, что в текущем году оказались здоровыми свыше 98,3% детей, которые были рождены от ВИЧ-инфицированных женщин.