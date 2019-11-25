Нетрезвая жительница Липецка "заминировала" жилой дом

В городе Липецк в отношении 28-летней местной жительницы возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о совершении акта терроризма. Об этом информагентству REGNUM рассказали представители УМВД по Липецкой области.

Сообщение о взрывном устройстве, которое якобы заложено в жилом доме в Рудном переулке, в службу спасения поступило в ночное время 22 ноября. Дом был оцеплен и проверен, но ничего подозрительного обнаружено не было, сообщение по подтвердилось.

Полицейским удалось выяснить, что звонок поступил от жительницы того же дома. Она находилась под воздействием спиртного и на вопросы сотрудников полиции ответить не смогла. Теперь она может получить до 5 лет тюрьмы.