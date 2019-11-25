В Госдуме поддержали предложение сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме выступили в поддержку предложения губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который сделал для чиновников 31 декабря выходным днем.

Депутат Тамара Плетнева заявила, что тоже бы сделала 31 декабря выходным днем для всех. По ее словам, это "хоть что-то для женщин".

Напомним, что губернатор Томский области принял решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Свою позицию он объяснил тем, что многие женщины обращались к нему с данному просьбой, так как именно на них ложатся все хлопоты по подготовке к Новому году.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря - это вторник, поэтому нужно работать, и это не является поводом для дискуссии.

Ранее сообщалось, что в 2020 году новогодние каникулы будут с 1 по 8 января.