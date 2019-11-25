В РФ изменились сроки подачи заявления о переводе пенсии

В России изменился порядок подачи заявления о переводе пенсии и сроках.

ПФР напоминает о том, что теперь заявление можно подать до 1 декабря 2019 года.

Уведомление об отказе от смены страховщика или о его замене, если гражданин передумал и решил не менять пенсионный фонд или выбрал другой НПФ, можно подать до 31 декабря.

Заявление нужно оформлять в любом территориальном отделении Пенсионном фонде РФ или отправить в электронном виде через Единый портал госуслуг.

В ПФР отметили, что если гражданин меняет страховщика чаще одного раза в пять лет, то он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком.

Ранее в Минтруд рассказали о правилах досрочного выхода на пенсию. Для этого нужно, чтобы страховой стаж у мужчин был не менее 25 лет, а у женщин не менее 20 лет.

В случае если гражданин работал на опасном и вредном производстве, то он должен выработать необходимый для данной работы стаж.