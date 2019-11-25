Милонов начал активную борьбу против алкоголя: подготовлен новый закон

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Виталий Милонов разработал закон об усилении ответственности за нарушение запрета на реализацию спиртных напитков в интернете.

Как уточняет автор в пояснительной записке к законопроекту, по требованиям федерального закона "О рекламе", реклама алкогольной продукции в Сети запрещена.

При этом, как полагает Милонов, несмотря на действующие запреты, нелегальный рынок спиртного в интернете продолжает наращивать объемы, реклама алкогольных напитков почти беспрепятственно и часто безнаказанно распространяется среди пользователей Сети.

Так, представленным документом для граждан предлагается установить штрафы в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч рублей, для компаний — 100-500 тысяч рублей.