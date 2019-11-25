Прокуратура Ульяновска обнаружила 700 фактов сокрытия преступлений

В Ульяновской области с начала текущего года прокуратуре удалось пресечь около 700 инцидентов укрывательства преступлений сотрудниками правоохранительных структур. Из них свыше 50% — хищения имущества.

По сведениям надзорного ведомства, в 2019 году прокуроры на дополнительный учет поставили 686 преступлений, не зарегистрированных в правоохранительных органах. В том числе, среди них 428 хищений имущества и свыше 60 фактов причинения вреда человеческому здоровью, а также уголовно-наказуемого хулиганства.

Так, в Засвияжском районе Ульяновска в процессе проверки установили, что в салоне сотовой связи у 79-летнего пенсионера, который плохо видит, украли мобильный телефон. При этом полицейские неоднократно выносили нелегальные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, подчеркнули в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что по материалам этой прокурорской проверки по факту грубого нарушения сотрудниками МВД прав гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ, предусматривающей злоупотребление должностными полномочиями.