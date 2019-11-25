Известный актер Станислав Садальский дал комментарий по истории с кражами на космодроме "Восточный". Он обвинил российских чиновников в обмане и воровстве, а также сделал обращение к депутатам Государственной Думы.
В своем посту в Instagram артист написал следующее:
"Заколдованное место какое-то этот космодром Восточный — деньги все крадут и крадут, а его все строят и строят".
Кроме этого, артист напомнил, что уголовные дела по этой истории открывают одно за другим, но результатов — никаких.
Также Станислав Садальский также обратился к депутатам Госдумы, утверждающим бюджет России. При этом он назвал их "иностранными агентами".
"Господа депутаты, иностранные агенты! Следует продолжить неограниченно выдавать деньги Рогозину, и пусть лжет и крадет дальше, у нас он не один, Мединский, Шувалов… бюджет для этих товарищей резиновый", — написал актер.
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