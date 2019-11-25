Актер Садальский: российские чиновники － лгуны и воры

Известный актер Станислав Садальский дал комментарий по истории с кражами на космодроме "Восточный". Он обвинил российских чиновников в обмане и воровстве, а также сделал обращение к депутатам Государственной Думы.

В своем посту в Instagram артист написал следующее:

"Заколдованное место какое-то этот космодром Восточный — деньги все крадут и крадут, а его все строят и строят".

Кроме этого, артист напомнил, что уголовные дела по этой истории открывают одно за другим, но результатов — никаких.

Также Станислав Садальский также обратился к депутатам Госдумы, утверждающим бюджет России. При этом он назвал их "иностранными агентами".