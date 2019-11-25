В РФ узаконят права домашних животных, чьи хозяева умерли

Депутат Госдумы Виталий Милонов из "Единой России" выступил с предложением узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли.

Он считает, что должно быть четко прописано, как именно животных нужно защищать. Милонов приводит примеры, когда хозяин умер, а его домашнего питомца просто выбросили на улицу. По словам депутата это недопустимо.

Милонов считает, что питомец сразу должен обрести новый дом.

Также депутат подчеркнул, что служебные собаки должны иметь дополнительную защиту.