Эксперты: 10% россиян не хотят иметь детей

Свыше четверти жителей России (27%) планирует иметь одного ребенка, свыше половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются завести двух и более детей. Об этом говорят данные опроса от "Левада-центра".

Как поясняет "Интерфакс", социологи провели исследование среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет.

По его итогам оказалось, что 9% наших соотечественников не планирует заводить детей.

При этом 7% участников опроса затруднились дать определенный ответ, сколько детей они хотели бы иметь в будущем.

По сведениям "Левада-центра", мужчины чаще, чем женщины, говорят о том, что при наличии всех требуемых условий хотели бы обзавестись пятью и более детьми — 11% против 7% соответственно.