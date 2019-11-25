В России запретят вейпы и кальяны

В России антитабачный закон будет касаться также кальянов и вейпов, который сегодня пользуются популярностью у молодежи.

Ограничения будут распространяться на все имеющиеся способы потребления никотина: электронные сигареты, вейпы, кальяны.

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и демографии Виктор Зыков пояснил, что данный закон будет касаться и нагреваемого табака.

Также закон распространяется на электронные средства доставки никотина. Виктор Зыков напомнил, что в США от вейпов умерли 47 человек, более 2000 человек были госпитализированы.

Он также отметил, что один из компонентов курительной смеси электронных сигарет, не испаряется и проникает в легкие, что приводит к тому, что человек начинает задыхаться.

Стоит отметить, что некоторые производители вейпов заявляют о том, что их изделия помогают избавиться от никотиновой зависимости.