Гражданство РФ стали давать в 1,5 раза чаще

Чаще всего российское гражданство получают украинцы. За ними идут граждане Таджикистана и Казахстана.

В этом году миграционная служба в 1,5 раза чаще давала российское гражданство иностранцам, чем в прошлом году. По статистике, большая часть иностранцев, получившая гражданство РФ, — украинцы — 146 человек.

Кроме того, часто гражданами России становятся иностранные граждане из Казахстана (35 тысяч человек), Таджикистана (30 тысяч) и Армении (17 тысяч).За период с января по сентябрь гражданами РФ стали еще 285 тысяч человек, что на 48% больше, чем за этот же период прошлого года (192 тысячи человек).

Эксперты сообщили, что за счет мигрантов была компенсирована естественная убыль населения.