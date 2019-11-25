Чаще всего российское гражданство получают украинцы. За ними идут граждане Таджикистана и Казахстана.
В этом году миграционная служба в 1,5 раза чаще давала российское гражданство иностранцам, чем в прошлом году. По статистике, большая часть иностранцев, получившая гражданство РФ, — украинцы — 146 человек.
Кроме того, часто гражданами России становятся иностранные граждане из Казахстана (35 тысяч человек), Таджикистана (30 тысяч) и Армении (17 тысяч).За период с января по сентябрь гражданами РФ стали еще 285 тысяч человек, что на 48% больше, чем за этот же период прошлого года (192 тысячи человек).
Эксперты сообщили, что за счет мигрантов была компенсирована естественная убыль населения.
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