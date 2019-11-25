Многодетные семьи будут ходить в театр дешевле － СМИ

Депутат Госдумы России Дмитрий Юрков предложил ввести в нашей стране льготные программы для многодетных семей. Они коснутся посещений этой категории граждан театров по всей РФ. Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам Юркова, в настоящее время в России нет системных унифицированных мер, регулирующих вопросы посещения театров многодетными семьями. В послании парламентарий указывает, что в регионах страны нередко возникают трудности в процессе бронирования льготных театров по причине нехватки мест.

По предложению депутата, все театры РФ следует обязать выделять ежемесячные квоты для реализации программы, которую Юрков условно обозначил как "Семья в театре".

Кроме этого, он предложил создать систему абонементов для многодетных семей на период всего театрального сезона и ввести ежемесячную квоту (два билета на одну семью) в любом театре РФ. При этом условие по поводу обязательного проживания семьи в конкретном регионе вводиться не должно, считает Юрков.