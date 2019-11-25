"Пенсионеры России": женщины будут чаще умирать, не дожив до пенсии

В "Партии пенсионеров" сделали ряд весьма пессимистичных прогнозов, касающихся последствий проводимой в стране пенсионной реформы.

Так, например, представители объединения заявили, что необходимость продолжать работу после 55 лет негативно скажется на продолжительности жизни женщин. Они, считают общественники, будут больше болеть, раньше стареть и умирать.

"Процесс старения у женщин с возрастом ускоряется. Поэтому они и пользуются во всем мире правом раньше, чем мужчины, уходить на отдых", — цитирует слова главы Центрального совета "Партии пенсионеров" Владимира Буракова портал URA. RU

Бураков считает, что именно эта особенность организма сделает женщин "жертвами реформы".

Напомним, что по новым правилам, пенсионный возраст в России будет постепенно повышаться до 65 лет для мужчин и 60 — для женщин.

Споры сторонников и противников пенсионной реформы не утихают, а, наоборот, становятся все ожесточённее. Высказывались ранее предположения, что "смысл реформы в том, чтобы немножко поднять пенсии тем, кто до них дожил, за счет того, чтобы не дать пенсии тем, кто до нее не дожил". Собственно эту позицию и подтвердили сегодня в "Пенсионерах России", изучив предварительно выводы медиков.