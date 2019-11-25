В ХМАО бюджетников заставляют переводить зарплату в "нужный" банк

В России работников бюджетных организаций уже давно считают самыми бесправными — не по "бумагам", конечно, а по сути — людьми. То тут, то там в прессе появляются сообщения о том, что бюджетников куда-то отправили на митинг в поддержку кого-то или чего-то, уволили за несогласие или смелость высказать свое мнение, за кого-то предписали голосовать, вменили новые обязанности "за спасибо".

И вот очередной скандал разразился в ХМАО. Стало известно о том, что в Сургутском районе чиновники из административного аппарата заставляют перевести зарплатные счета в "Сургутнефтегазбанк".

Как сообщает сегодня портал URA. RU, с журналистами, на условиях анонимности, "поделились" копией поручения мэрии, данного руководству бюджетных организаций: школ, детсадов и учреждений культуры.

В документе предписывается "организовать работу по переводу всех работников учреждения на зарплатный проект "Сургутнефтегазбанка", — цитирует документ URA. RU.

Отчитаться о выполнении директора должны уже сегодня, 25 ноября.

Как стало известно изданию, сами работники от "своего" нового банка, мягко говоря, не в восторге. Их категорически не устраивают условия, существующие в нем для "зарплатников".

Впрочем, в самой мэрии заявили, что никакого давления на работников бюджетной сферы не оказывается. Что работники банка встречаются с трудовыми коллективами с целью предложить свои услуги. А руководителей всего лишь попросили "собрать народ на такие встречи". "Работники же сами вправе выбирать, с каким банком им заключать договор на ведение зарплатного счета", — написано в ответе пре-службы администрации Сургутского района.

А между тем, учитывая отношение представителей власти к работникам бюджетных организаций (сами-то чиновники "не помнят", откуда идет их зарплата), о котором рассказывала "Правда.ру", ничего экстраординарного в очередной попытке мэрии пролоббировать чей-то интерес за счет людей, нет.