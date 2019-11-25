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Источник Правда.Ру

Школы Екатеринбурга перейдут на пятидневку

Общество

Уже с 1 сентября 2020 года — с начала следующего учебного года — к числу счастливчиков, обучающихся на пятидневке, присоединятся школьники Екатеринбурга.

Об этом рассказала начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

К слову, процесс перехода на пятидневную неделю в школах Екатеринбурга уже начат. В этом году в таком режиме учатся "началки" в 130 ОУ. Это, как поясняет Сибирцева, сделано для того, чтобы "подогнать" программу, ведь она разрабатывалась Минобром в расчете на 6 дней в неделю.

А инициаторами "укорачивания" школьной недели стали родители учеников. Инициативная группа попросила депутата гордумы Игоря Володина проработать этот вопрос. Аргумент: детям просто не хватает одного выходного (в который они еще и уроки вынуждены делать), чтобы отдохнуть от школьной нагрузки.

Напомним, школьные программы, точнее ФГОС, которые их определяют, были признаны неудовлетворительными, получив более 500 замечаний от экспертов. И в ближайшее время будут исправлены и доработаны. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Фото: Pixabay.com

 

Темы школа пятидневка екатеринбург
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