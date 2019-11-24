Поклонская заступилась за Ротару

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала планы украинской артистки Софии Ротару возобновить выступления в России. По её мнению, критика в адрес артистки неуместна, поскольку это хороший шанс наладить отношения с Украиной.

Причиной недовольства россиян стала отмена выступления Софии Ротару на программе "Песня года", где она выступала ежегодно с 1973 года. В прошлом году артистка не смогла приехать в Москву, чтобы выступить на концерте из-за военного положения.

"Гастроли украинских исполнителей в России, как и российских артистов в Украине - это хорошо. Это реальный шанс наладить отношения между нашими странами. А если кто-то несогласен с позицией Софии Ротару или другого исполнителя - можете пригласить его побеседовать и обсудить спорные моменты", - заявила Поклонская.