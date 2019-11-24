Дно Азовского моря впервые за десятки лет открылось на 100 метров

Отлив невероятной силы зафиксирован у побережья Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, который предположительно спровоцировал сильный ветер.

Азовское море отошло от линии берега так далеко (приблизительно на 100 метров), что обнажилось его дно.

Местные жители решили воспользоваться природным явлением, чтобы очистить дно моря перед тем, как вода снова вернется. При этом в социальных сетях кроме призыва любителей природы привести в порядок морское дно, появились и корыстные предположения о том, что это удобное время и для поиска на берегу потерянных золотых украшений и других драгоценных металлов.

Однако, как сообщает российское отделение Greenpeace, итогам всероссийской акции мониторинга прибрежного мусора в стране, доказывают что у поисковиков больше шансов найти на берегу Азовского моря окурки. Именно они составляют большую долю среди всех загрязнителей прибрежных российских территорий.