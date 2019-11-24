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Источник Правда.Ру

Мать убитой аспирантки СПбГУ рассказала о последнем желании дочери

Общество

Ранее мать убитой Анастасии Ещенко подполковник МВД РФ по Краснодару Галина Ещенко рассказывала собственную версию случившегося. Точку зрения матери убитой аспирантки СПбГУ публиковала "Правда.Ру".

Галина Ещенко утверждала, что ключевым фактором, толкнувшим предполагаемого убийцу Олега Соколова на страшное преступление, мог стать визит родителей девушки, запланированный на 13 ноября. Также подполковник МВД назвала главную причину ссоры между своей дочерью и Соколовым. По её мнению, Насте просто надоела сверхопека и тотальный контроль, поэтому она решила с ним расстаться, о чём ему и сообщила накануне своей смерти.

Позже женщина сообщила, что она с отцом Насти хотела исполнить желание дочери, теперь уже последнее. Накануне она просила маму и папу привезти ей синие ботинки. 

мвд спбгу ботинки убийство олег соколов галина ещенко анастасия ещенко
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