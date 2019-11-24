Для космонавтов подготовили методички о грамотной и четкой речи

В Центре подготовки космонавтов и ракетно-космической корпорации "Энергия" составили и внедрили в работу методические рекомендации по ведению связи с космонавтами.

Авторы документа объяснили, что стараются поддерживать гармоничные отношения с экипажем, а также учитывать участие в программе Международной космической станции представителей различных культур.

В разработках указывается, что для ведения связи требуется "говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту" и при этом сохранять громкость передачи информации.

Также "переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, без слов-паразитов и звуков запинания". Не разрешаются любые некорректные и негативные высказывания на любые темы, а приветствия и благодарности в адрес космонавтов вполне допустимы.

Известно, что общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС проходит напрямую при полете станции над территорией России. Во время полета станции над другими территориями связь ведется через американские спутники-ретрансляторы.