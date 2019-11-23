Женщина получила пенсию купюрами «банка приколов»

Пенсионерка из Перми пришла в магазин, а когда собиралась расплатиться, то выяснилось, что деньги фальшивые. Сотрудники магазина пригрозили ей тюрьмой за подделку денег.

О том, что пожилая женщина получила пенсию в фальшивых купюрах, стало известно из социальной сети Facebook.

Как выяснилось, пенсионерка ходит с трудом и плохо видит, страдает от деменции. Раньше ей уже подкладывали фальшивые банкноты, но до этого суммы были небольшие, и в полицию она не обращалась.

В мае Центробанк предлагал ввести ответственность за производство полиграфии, напоминающей настоящие деньги, потому что их часто путают. Тогда же в Госдуме собирались разработать соответствующий законопроект.

А что касается "МУП "Ветеран", то предприятие работает уже на протяжении 28 лет. За эти годы нареканий к качеству оказания услуг пенсионерам не возникало. В настоящее время проводится служебная проверка руководством предприятия и администрацией Перми.