Сотрудники Росгвардии должны будут представляться гражданам

Подготовлен законопроект об обязанности росгвардейцев представляться при обращении к гражданам, о чем сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Проект закона прошёл все необходимые согласования с заинтересованными ведомствами, и будет внесён в Государственную думу на следующей неделе.

Ранее стало известно о том, что сотрудники Росгвардии наделяются большими полномочиями, по сравнению с полицейскими. К примеру, представители национальной гвардии могли не представляться при обращении к гражданам, но при этом вправе отбирать и проверять у людей телефоны.

По словам Александра Хинштейна, новый закон обяжет росгвардейцев при общении с народом не только называть свое имя и звание, но и показывать служебное удостоверение. Это может потребоваться в случае, если сотрудник ведомства обращается к гражданину для реализации определенных полномочий.