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Источник Правда.Ру

Учительница Дмитрия Медведева высказалась против ЕГЭ

Общество

Бывший классный руководитель премьер-министра Дмитрия Медведева Нина Ерюхина негативно высказалась о едином государственном экзамене, отметив, что с ней солидарны большинство ее коллег.

Преподаватель химии заявила, что "ЕГЭ уничтожает все лучшее, что было в лучшем в мире отечественном образовании".

Нина Ерюхина уверена, что прежняя система экзаменов давала возможность для "живого общения" ученика с преподавателем,и для гордости учащихся за свои успехи. Она рассказала, как ее бывший ученик Дмитрий Медведева гордился, когда педагог на экзамене перед всем классом называла его ответ лучшим.

Советская система образования, добавила Ерюхина, давала не только знания, но и воспитывала в учениках социальную ответственность, мировоззрение, лидерские качества и человеческие качества. А теперь, по мнению опытного педагога, "это все уничтожено", и изменить, к сожалению уже ничего нельзя, так как "в это вложены уже огромные деньги".

Темы егэ медведев советсое образование классный руководитель
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