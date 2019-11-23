В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Официально организаторы заявляли о том, что участвовать в акции будет 1500 человек, но в парке "Сокольники" собралось всего 200 противников закона о домашнем насилии.

Убежденные защитники традиционных духовно-нравственных ценностей вышли с плакатами, которыми сообщали о ценности семьи, и с флагами движения "Сорок сороков", которое организовало митинг. Однако многие из демонстрантов покинули акцию через полчаса после ее начала.

В России уже в течение нескольких лет разрабатывается закон о домашнем насилии. В 2016 году в Госдуме был представлен один из его вариантов, но депутаты отправили законопроект на доработку.

В этом году стало известно о новой версии законопроекта, которую разработчики собираются внести на рассмотрение государственной думы.

Депутат Оксана Пушкина является одним из авторов законопроекта. По ее словам, с некоторых пор она стала получать угрозы со стороны противников закона.