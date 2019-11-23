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Источник Правда.Ру

Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося

Общество

Следствие и общество задается вопросом, почему бывший доцент СПбГУ Олег Соколов пошел на убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Те, кто следят за ходом следствия, знают, что Соколов выстрелил пять раз в спящую девушку, когда конфликт был исчерпан. Мать убитой подполковник МВД РФ по Краснодару решила рассказать свою версию произошедшего.

"У Насти никого не было ни в Москве, ни в Петербурге. Подруги её утверждают, что она не болталась абы где. Ей это просто не нужно было, ведь Соколов её полностью обаял. Мы хорошо воспитали дочь, она не стала бы ему изменять", - пояснила Галина Ещенко.

Мать убитой аспирантки считает, что её дочери просто надоела сверхопека и тотальный контроль, поэтому она решила расстаться с Соколовым и рассказала ему об этом.

"Наш приезд мог сыграть решающую роль. Мы собирались приехать к Насте 13 ноября и ей об этом сообщили в одном из последних разговоров", - рассказала Галина Ещенко.

По версии следствия, убийство Анастасии Ещенко произошло 7 ноября. А уже 9 ноября Олег Соколов был доставлен в больницу с обморожением и рюкзаком, в котором находились отрезанные руки девушки. Соколов полностью признал свою вину.

Темы мвд спбгу убийство аспирантка олег соколов галина ещенко анастасия ещенко
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