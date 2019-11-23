Досрочную пенсию можно получить за два года до пенсионного возраста

Такую пенсию гражданам могут назначить в случае массовых сокращений, банкротстве или ликвидации предприятия.

Уволенные сотрудники имеют право обратиться в Пенсионный фонд России за назначением досрочной пенсии, которая назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста. При этом необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

После увольнения или сокращения необходимо зарегистрироваться в качестве безработного. От поиска новой работы человек не имеет права отказываться, во всяком случае, нельзя отказываться от двух вариантов, предложенных службой занятости. При получении отказа о приеме на работу следует попросить у работодателя объяснения причин.

Потенциальные пенсионеры также не должны отказываться от обучения, которое предложит служба занятости.

Если даже при соблюдении этих условий человек не сможет найти новую работу, сотрудники центра занятости предложат ему досрочно выйти на пенсию.