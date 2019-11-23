Вице-спикер ГД предложил отправить в Украину "посылку из унитазов"

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал недавнее заявление украинской стороны по поводу пропажи унитазов с военных кораблей. Парламентарий подчеркнул, что представители ФСБ России опубликовали видеозапись непосредственной передачи военных кораблей украинским морякам.

На этой видеозаписи видно, как все те предметы, которые куда-то пропали, были на кораблях в момент передачи, включая унитазы, лампочки, выключатели и другие детали.

Толстой предлагает собрать "посылочку из унитазов" и отправить её в Украину в качестве гуманитарной помощи. Возможно, хоть этот поступок украинская сторона оценит как "жест доброй воли".