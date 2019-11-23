В Госдуме объяснили дедовщину разницей национального менталитета

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что причина насилия в армии кроется в отличии менталитетов представителей разных национальностей.

По словам депутата, "славянские ребята" — более тихие и дисциплинированные, и это именно их иногда обижают на национальной почве. "Я по роду деятельности с таким сталкивался, когда служил в вооруженных силах", — поделился Александр Шерин.

Но сейчас, как утверждает зампред комитета Госдумы по обороне, в российских вооруженных силах серьезно реагируют на такие случаи и "точно никто замалчивать не будет".

По статистике Главной военной прокуратуры, в последнее время участились случаи рукоприкладства военных командиров. За 2019 год было зарегистрировано более 100 фактов избиения военнослужащих руководством. В данном случае, причину насилия связывают, прежде всего, с неумением офицеров работать с подчиненными.