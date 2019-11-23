Симоньян: YouTube стал главным телеканалом России

Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что с каждым годом аудитория телевидения уменьшается, а россияне предпочитают получать информацию из соцсетей, видеохостингов и других источников в интернете. Об этом Симоньян рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По её мнению, ежегодно аудитория телевидения в России теряет до одного миллиона зрителей. Примечательно, что аудитория, которая уже не смотрит телевизор, взрослеет и получает право голоса на выборах.

"Много лет телевидение оставалось главным инструментом для донесения информации до общества. И государство всегда полагалось на этот инструмент. Но сейчас ситуация изменилась. Телевидение заменил YouTube", - рассказала Симоньян.

По словам журналистки, в России созрело целое поколение людей, которое никогда не видело и не слышало Владимира Путина.