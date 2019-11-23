Контрольная система проследит за перемещением автомобилей

Пять тысяч камер в шестнадцати регионах Центрального федерального округа будут контролировать передвижение транспортных средств.

На проект, который воплощает в жизнь ООО "Стандартпроект" отведено полгода и 200 миллионов рублей.

В настоящее время система действует на территории Москвы и Подмосковья. В нее входят около 3,7 тысяч камер, которые фиксируют передвижения автомобилей в режиме онлайн.

В Центре организации дорожного движения считают, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу. Все это поможет бороться с преступностью, в частности, предотвращать угоны машин.

К тому же, для повышения качества безопасности движения, в следующем году ГИБДД намеревается встраивать мобильные камеры для замера скорости в сигнальную балку на крыше патрульных машин.